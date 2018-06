USA : les contrôles des bagages seront plus stricts envers les produits à base de poudre

Si vous avez prévu de voyager aux Etats-Unis cet été, sachez que les autorités américaines prévoient de durcir leurs contrôles concernant les produits à base de poudre dans les bagages à main pour en limiter la taille à partir du mois de juillet.

A l'approche de la haute saison des voyages vers les Etats-Unis, la Transportation Security Administration américaine a annoncé qu'elle allait mettre en place de nouvelles normes de sécurité sur les vols internationaux allant vers les Etats-Unis à partir du 30 juin.

Ainsi, toute boîte de plus de 350 ml de poudre (cosmétique, alimentaire...), soit environ la taille d'une canette, devra subir un second contrôle si elle se trouve dans les bagages à main des voyageurs et pourra être confisquée.