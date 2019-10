Une piscine à deux niveaux sur un paquebot de croisière

Le nouveau navire de la Royal Caribbean se dote d'un impressionnant espace récréatif et d'une nouvelle piscine à deux niveaux.

Ce nouveau paquebot de la compagnie Royal Caribbean ne prendra la mer que dans un an. Après un périple dans les Caraïbes, l'Odyssey of the Seas naviguera de Fort Lauderdale (États-Unis) à Rome (Italie) en 2021, où le navire partira pour un voyage méditerranéen au large de la Turquie et de la Grèce.

L'un des aménagements majeurs du paquebot reste le SeaPlex, un espace récréatif qui peut faire office d'arcade interactive, de terrain de sport, de piste d'autos tamponneuses, de terrain de "laser game" ou de piste de cirque. Des murs et des sols en réalité augmentée permettent de s'amuser dans une réalité virtuelle, individuellement ou en groupe.

La piscine à deux étages du bateau comportera quant à elle une section à vagues. Des hamacs et des abris ombragés meubleront la zone de détente au bord des bassins. Le simulateur de surf FlowRider et de saut en parachute RipCord by iFly, ainsi que la capsule de verre North Star, des attractions très appréciées des voyageurs, seront aussi présentes à bord de l'Odyssey. Les technologies de pointe investissent jusqu'au trampoline SkyPad puisqu'un casque de réalité virtuelle permettre de se téléporter vers des époques diverses et des planètes inconnues.