Une maison hantée en Drive-In, Tokyo respecte la distanciation sociale mais continue de s'amuser

Hurler, c’est le b.a.ba dans une maison hantée, on est tous d’accord là-dessus mais malheureusement, en temps de pandémie et de distanciation sociale, on ne peut pas ouvrir la bouche et expirer très fort notre peur...

Qu’à cela ne tienne, le Japon a déjà interdit de hurler dans les montagnes russes des parcs d’attractions, cette fois-ci ils contournent encore les restrictions afin de continuer à s’amuser en toute sécurité. Kowagarasetai, une entreprise japonaise a créé une attraction qui suit les directives de distanciation sociale tout en restant absolument terrifiante : une maison hantée en drive-in.

"Avec le virus, je savais qu’il n’y aurait aucun moyen que nous puissions avoir une maison hantée traditionnelle, avec tous ces cris dans un petit espace confiné", a expliqué Kenta Iwana, fondateur de Kowagarasetai, à CNN Travel. "Quand j’ai lu que les ciné-parcs faisaient leur retour, c’était mon moment 'aha' Eureka !"

Le concept est simple et efficace : les participants sont coincés dans leur voiture pendant une attaque de zombies. On peut soit utiliser sa propre voiture et vivre l’expérience pour 8000 JPY (64€) ou si, comme la plupart des Tokyoïtes n'ont pas de voiture, ils fournissent un véhicule pour 9000 JPY (71€). Aucun permis n’est nécessaire puisque vous ne conduirez pas la voiture, au risque d’écraser les figurants…

Les visiteurs reçoivent un ensemble de haut-parleurs Bluetooth, coupent le moteur et le volet du garage se ferme, plongeant le véhicule dans l’obscurité totale. Pendant les 17 minutes qui vous racontent des histoires de zombies et de fantômes, des goules et des zombies imbibés de sang se pressent contre les vitres et secouent la voiture.