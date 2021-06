Une île faite entièrement de déchets va ouvrir au public avec hôtel et restaurant

L’ile-poubelle sera composée de grands sacs, remplis de plastique, tissés les uns aux autres puis attachés au fond de l’océan. Les sacs seront lestés de limon et de sable pour garantir la stabilité de la structure, comme l’explique Margot Krasojević, fondatrice de Margot Krasojević Architecture, selon CBS. Le tout devrait former une espèce de mangrove artificielle grâce aux racines qui seront installées autour de la structure afin de piéger les sédiments.

"L’inspiration m’est venue lorsque j’ai vu la flottille de plastique de l’océan Pacifique, une zone deux fois plus grande que la France qui flottait en position à cause des courants. Le plastique est malléable et flexible, il peut donc être réimprimé, réformé ou décomposé et reconstruit. Personnellement, je pense que c’est une meilleure alternative que de le jeter dans une décharge", explique Margot Krasojević dans son communiqué.

L’hôtel situé dessus devrait suivre l’exemple de l’île et tenter de diminuer son impact environnemental, par exemple, on sait déjà que les clients se doucheront avec de l’eau de mer distillée. Affaire à suivre puisque le projet ne devrait pas voir le jour avant 2025 !