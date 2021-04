Une famille Noire américaine va récupérer une plage de 75 millions $ que ses ancêtres s’étaient fait confisquer par Los Angeles

Cette histoire, racontée par CNN , commence il y a un siècle. Un couple afro-américain possède alors une plage dans la station balnéaire de Manhattan Beach , une ville du sud de la Californie connue pour son côté pittoresque. Achetée 1225 $ en 1912, ils y ont construit différentes installations, dont un café et des vestiaires pour proposer une plage aux familles noires voulant profiter du soleil et de la détente.

Charles et Willa Bruce ne vont malheureusement pas profiter longtemps de ce petit paradis puisque le voisinage est en majorité blanc et que le Ku Klux Klan fait rage dans la région. Les familles arrêtent de venir sur place pour ne plus souffrir des discours racistes ou encore des nombreux sabotages (pneus crevés, pancartes racistes, etc.).