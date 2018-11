Une dizaine d'animaux sauvés du "zoo de l'enfer" en Albanie

Une dizaine d’animaux ont été sauvés de l’insalubre Safari Park Zoo par l’ONG Four Paws.

Il était surnommé "le zoo de l’enfer". Le Safari Park Zoo, situé à Fier, en Albanie, qui offrait des conditions de vie catastrophiques à ses pensionnaires, a été le théâtre d’une opération de sauvetage d’envergure le 28 octobre dernier. Une dizaine d’animaux sauvages, malades et affaiblis, ont été libérés par l’ONG Four Paws, après des mois de négociations avec le ministère albanais du Tourisme et de l’Environnement. Aidés par la police albanaise, qui a défoncé les portes du zoo alors que le propriétaire s’y opposait, une trentaine de bénévoles ont extrait de leurs enclos deux lions, un zèbre, une antilope, un ours, un renard et quatre cervidés, dans un état de santé déplorable. "C’est un des pires endroits que j’aie pu voir", témoigne Ioana Gabriela Dungler, directrice du département "animaux sauvages" de l’association. "Personne, peu importe l’espèce, ne devrait subir ça…"

Un opération réussie

Pendant plusieurs heures, les membres de l’association ont dû endormir les bêtes affamées et stressées avant de les sortir de leurs cages pour les mettre en sécurité. "On a réussi à confisquer tous les animaux", se félicite le vétérinaire Mark Gölkel. "Ils sont tous en sécurité dans leur boîte désormais." Les animaux ont ensuite été conduits au zoo de Tirana, où ils resteront plusieurs mois pour être soignés, et seront ensuite transférés dans des sanctuaires tenus par Four Paws.