Une croisière de luxe pour les amateurs d'art

Un croisiériste proposera bientôt de partir à bord d'un paquebot qui renferme une collection de peintures et de sculptures d'une valeur de 5 millions de dollars, dont un vrai Picasso.

L'une des installations les plus impressionnantes est une statue de bronze d'un dragon s'élevant vers le plafond avec une grosse perle. Elle est logée devant le restaurant asiatique du paquebot, le Pacific Rim.

Deux années auront été nécessaires pour rassembler cette collection. Elle permettra aux voyageurs de découvrir des artistes modernes ou classiques et différentes techniques artistiques dans les restaurants, les salons et les couloirs du Seven Seas Splendor.

Cette collection comprend 300 œuvres de "qualité muséale" de 200 artistes dont Picasso, Joan Miro, Eduardo Arranz-Bravo, Juan Roberto Diago et Wilfredo Lam.

Le Seven Seas Splendor , qui fait partie de la flotte de Regent Seven Seas Cruises, lèvera l'ancre l'année prochaine avec à bord une clientèle fortunée amatrice d'art.

Une suite de 400 m2

Le Seven Seas Splendor élève encore plus les standards du luxe avec sa Regent Suite, qui se présente comme la plus vaste suite jamais proposée à bord d'une croisière.

Elle s'étend sur plus de 400 m2 et comprend aussi un spa privatif et un lit conçu à la main de 200.000 dollars.

Ce paquebot prendra le large pour la première fois en février 2020 et couvrira différentes destinations dans les Caraïbes et en Méditerranée.