Un groupe de flamants roses illumine un lac du Kazakhstan

Comme chaque année, les températures qui refroidissent déclenchent l’instinct des oiseaux migrateurs qui se déplacent en groupe vers des latitudes plus clémentes.

Les flamants roses ne font pas exception et commencent leur migration depuis quelques jours. Dans leur itinéraire se trouve l’Asie Centrale, et plus particulièrement le Kazakhstan avant de continuer leur route vers le sud pour terminer en Iran.

Les flamants roses sont des animaux d’habitudes il semblerait puisque, chaque année, ils se retrouvent aux bords d’un lac bien précis : le lac Karakol, dans le nord du Kazakhstan.

Et puisque regarder des vidéos d’animaux réduit le stress de 50%, un internaute nous partage ces sublimes images sur Facebook avec, en commentaire : "C’est pour cette raison que j’aime la Terre”.