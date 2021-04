Un cinéma remplace ses affiches de films par des publicités pour les commerçants du quartier

À Paris, ce cinéma qui ne fait plus salle comble depuis pas mal de temps déjà s’est dit qu’il pouvait utiliser les espaces d’affiches de film à meilleur escient. Qui regarde encore l’affiche d’un film sorti il y a 6 mois de toute façon ?

Il propose les places aux commerçants du quartier qui ont bien besoin d’un petit coup de pouce : fromagère, disquaire, épicière ou encore sommelier. Ils sont tous mis en scène en fonction de leur métier et donnent presque l’impression d’être les grands acteurs d’un nouveau film. Une action originale imaginée par la BNP Paris et l’agence Hungry and Foolish.