Un audioguide disponible gratuitement pour visiter l’un des plus beaux parcs de Belgique

Surnommé le "parc aux 1000 rhododendrons", cet écrin de verdure de 227 hectares offre à chaque saison son lot d’émerveillement. Parmi les incontournables, on retrouve bien sûr le superbe Château de Béthune (construit en 1842 sur le modèle des châteaux de la Loire) et son jardin à la française, une faune exceptionnelle constituée d’arbres remarquables (ce qui lui a valu d’être classé "site Natura 2000"), ainsi que la célèbre Fondation Folon , logée dans la ferme du Château de La Hulpe, qui présente plus de 500 œuvres de l’artiste belge Jean-Michel Folon.

A quelques minutes de Bruxelles, au cœur du Brabant wallon, se trouve le Domaine régional Solvay à La Hulpe, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. C’est l’un des plus beaux lieux de promenade de Belgique. Il y a tellement à voir et à découvrir que le parc peut se visiter comme un musée… avec un audioguide !

Pour découvrir la riche et dense histoire de ce Domaine légué à l’Etat Belge en 1968 par Ernest-John Solvay (le petit-fils du célèbre industriel Ernest Solvay), l’ASBL Parc et Jardins de Wallonie propose sur son site internet une promenade audio guidée déclinée en deux versions : l’une pour "les adultes et les amateurs de jardins" (qui regorge de détails et d’anecdotes) et l’autre, simplifiée, destinée aux enfants.