Tripadvisor dévoile la liste des meilleures chaînes de restaurants des Etats-Unis

En voyage à New York ou à Los Angeles, bon nombre de voyageurs cherchent à assurer leur expérience américaine en fréquentant les restaurants les plus tendances.

D'après le palmarès révélé par Tripadvisor, ils ont tout intérêt à tester Ruth's Chris Steak House, The Capital Grille et Eddie V's Prime Seafood, nommés meilleures chaînes de restaurants de l'année.

Si vous prévoyez de croquer à la véritable tranche de vie américaine, ce n'est pas un passage par un restaurant de burgers mais dans un steakhouse où votre itinéraire doit vous mener. Basée sur plusieurs millions d'avis, la liste des restaurants préférés aux Etats-Unis fait apparaître le plébiscite des consommateurs pour ces adresses où la viande est légion.

Les trente lauréats ont été classés en trois catégories, pour réunir les chaînes bénéficiant de plus de 101 adresses, celles de 51 à 100 adresses et les plus restreintes, de 10 à 50 points de vente. Pour les chaînes les plus installées, ce sont les restaurants Ruth's Chris Steak House qui arrivent en tête. Une marque très connue aux Etats-Unis, lancée dans les années 60, qui a conquis sa notoriété avec un éventail de pièces de viande servies sur une plaque extrêmement chaude.

Pour les chaînes de 51 à 100 adresses, c'est un autre steak house qui décroche la première place : The Capital Grille. Pour les plus restreintes, les Américains démontrent un grand appétit pour les produits de la mer, à travers le succès de Eddie V's Prime Seafood.