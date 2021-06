Tout plaquer et partir visiter un sous-marin

A Saint-Nazaire, le sous-marin de l’Espadon ouvre ses portes le 10 juillet après des mois de restauration. En France, on compte sur les doigts d’une main les navires de ce genre à visiter, et l’Espadon est le seul sous-marin présenté à flot.

Avez-vous déjà mis les pieds dans un Narval ? Cet été, à Saint-Nazaire, il sera possible de plonger en immersion dans l’un des plus vieux sous-marins de la Marine nationale française : l’Espadon. Devenu musée, le sous-marin rouvre ses portes au public le 10 juillet, après une fermeture de quelques mois pour restauration.

Son coût : 1,2 million d’euros financés majoritairement par l’Agglomération de Saint-Nazaire (41%), le plan de relance de l’État (31%) et la DRAC Pays de la Loire (12%).

Inscrit à l’inventaire des collections de l’Ecomusée (musée présentant une activité humaine dans son contexte géographique, social et culturel), le sous-marin se réinvente et se visite dans un parcours sonore et immersif. Casques audio, installations sonores, lumières dynamiques… tout est fait pour revivre la mission historique du navire qui a franchi le cercle polaire en mai 1964.