Tout plaquer et partir sur la canopée (en bambou et en Chine)

L'agence llLab, basée à Shanghai, a conçu un auvent et des pavillons en bambou sur le site du spectacle pyrotechnique Impression Sanjie Liu, qui se déroule la nuit sur la rivière Li à Yangshuo, en Chine. Le résultat : une canopée légère et évanescence qui confine à l'imaginaire et au voyage.

Au cœur d'un environnement féérique dans un décor entre mer et rivière à Yangshuo, en Chine, se trouve une installation architecturale tout droit sortie d'un rêve. La canopée mesure 140 mètres de long et fait office de parasol le jour, et d'objet lumineux animé la nuit. Le studio d'architecture chinois llLab a utilisé du bambou tressé pour créer un auvent et un groupe de pavillons en forme de nacelle pour abriter les visiteurs, lors d'un spectacle de lumière dans les spectaculaires montagnes calcaires de Guilin.

Le décor architectural a été imaginé pour accompagner un spectacle pyrotechnique, réalisé par le cinéaste Zhang Yimou et mis en scène pour la première fois en 2004. Zhang Yimou utilise la rivière et les douze montagnes environnantes comme toile de fond pour un spectacle de chansons et d'effets spéciaux inspirés de la légende de la chanteuse folklorique Liu Sanjie.