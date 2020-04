Tourisme en confinement : 96% des destinations du monde imposent des restrictions

En Afrique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, 100% des destinations ont adopté depuis janvier 2020 des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Ce chiffre tombe à 92% dans les Amériques et cette proportion s’élève à 93% en Europe.

La fermeture totale ou partielle des frontières aux touristes, des restrictions relatives à certaines destinations particulières, la suspension totale ou partielle des vols et enfin, différentes mesures (comme l’obligation de quarantaine ou d’isolement, la présentation obligatoire de certificats médicaux ou encore l’annulation ou la suspension de délivrance des visas).

Cependant, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : "Faisant passer en premier la santé publique, les gouvernements ont mis en place des restrictions, totales ou partielles, sur les voyages. L’activité touristique se trouve suspendue et ses bienfaits compromis".

"Ce sont des millions d’emplois qui risquent d’être perdus et l’on pourrait assister à un recul après les progrès vers plus d’égalité et une croissance économique durable."