Tourisme durable : 7 astuces pour vous y mettre dès aujourd’hui

Les Ambassadeurs - Tourisme ferroviaire (3/23) - 03/04/2021 Le train est à l'honneur cette semaine dans les Ambassadeurs. Avec un réseau ferroviaire qui est le plus ancien du continent européen, notre pays est bien desservi et ne manque pas de possibilités de voyager en train afin de découvrir nos richesses. Le train, c'est une autre façon de voyager et une belle alternative à la voiture si on est sensible à l'environnement. Et c'est aussi un patrimoine qui se découvre et se visite, comme on va le voir cette semaine. Bon voyage ! Cette semaine, Armelle va découvrir les offres touristiques de la SNCB, visiter une des plus belles gares du monde et accompagnera un passionné de voyages en train sur la ligne 43 Liège-Marche-en-Famenne sur un parcours alliant train, vélo et balade pédestre. Jean-Philippe Watteyne, de son côté, prendra le petit train du bonheur de Rebecq avant de cuisiner dans un véritable wagon-restaurant. À découvrir aussi dans cette émission spéciale, la mobilité dans les gares, un des plus beaux musées du train et une ancienne gare transformée en gîte où on peut séjourner dans des wagons tout confort.