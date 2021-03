Tortilla challenge : le nouveau sandwich qui bat tous les records sur Tiktok

La tendance avait commencé fin décembre. Comme souvent sur TikTok, la recette n'est pas bien compliquée : c'est un mix entre sandwich et tortilla qui a enflammé la créativité des internautes.

Une recette simplissime adoptée par le papa de Gigi Hadid

Le principe ? Rien de bien sorcier. Prenez une tortilla venue du Mexique et popularisée par les burritos. Divisez cette galette de farine de blé en quatre et placez-y quatre types d'ingrédients différents puis repliez la tortilla sur elle-même pour en faire un sandwich. Et grillez pour la déguster chaude.

Le hashtag associé à ce sandwich a totalisé plus de 3 milliards de vues sur TikTok.

Cerise sur la tortilla, Mohamed Hadid, père des célèbres Gigi et Bella Hadid, a lui-même repris la tendance à la sauce méditerranéenne en y associant du labneh, du zaatar, de l'huile d'olive et du concombre.

De Tiktok, le mouvement commence à apparaître sur Instagram. Sachez que si vous souhaitez succomber à la tentation de ce challenge, tout est possible : sucré, salé. Au jeu de l'influence culinaire, tous les coups sont permis.