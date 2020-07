Staycation : 4 sites à couper le souffle dans les Ardennes belges

La nouvelle tendance, c’est le "staycation" : rester chez soi et redécouvrir le pays ! La région qui remporte tous les suffrages en cette année un peu particulière, c’est l’Ardenne (avec la côte belge, probablement). Voici 4 sites époustouflants à découvrir dans le sud de notre (pas si) plat pays, pour celles et ceux qui sont en recherche d’inspiration…

La Fondry des Chiens et son canyon vertigineux

Situé dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton, à proximité de Nismes, Fondry des Chiens est un site protégé unique en Belgique. On y trouve notamment un gouffre impressionnant qui atteint jusqu’à 20 mètres de profondeur, causé par les millions d’années d’érosions pluviales dans le calcaire. Le bon plan : au départ de l’église de Nismes, suivez les rectangles rouges qui vous emmèneront durant 4 kilomètres (environ 1h30) en pleine nature. Au fil de cette promenade balisée, vous pourrez profiter des paysages magnifiques des "Abannets" et découvrir le site exceptionnel qu’est Fondry des Chiens. ► Suivez ce lien pour télécharger l’itinéraire

L’impressionnante cascade du Bayehon

La cascade de Bayehon est la deuxième cascade la plus importante du pays après celle de Coo. Elle fait neuf mètres de haut et est située à proximité du village de Longfaye, dans la région des Hautes-Fagnes. Mais sa particularité ne s’arrête pas là. En y regardant de plus près, vous pourrez constater que l’eau de ce ruisseau peut apparaître de couleur rougeâtre. C’est parce qu’elle contient beaucoup de fer qui, au contact de l’air, s’oxyde. À aller voir !

La vallée sauvage de la Hoëgne

La vallée de la Hoëgne, près de Liège, est considérée par beaucoup comme étant la plus belle, la plus sauvage et la plus romantique de Belgique. Rien que ça ! La Hoëgne, ce petit torrent espiègle qui prend sa source à 660 mètres d’altitude au cœur de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, serpente la vallée et lui donne tout son charme. Le bon plan : au départ du pont de Belleheid à Jalhay, suivez les petites croix bleues. Elles vous emmèneront durant 3 heures (10 kilomètres) à travers la vallée, où vous pourrez vous amuser à suivre les méandres du cours d’eau et vous extasier devant la beauté de ces lieux enchanteurs. ► Plus d’infos sur la promenade balisée en suivant ce lien.

Le Ninglinspo, l’unique torrent de montagne en Belgique