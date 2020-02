A bord du Crew Dragon

SpaceX cherche quatre clients privés pour un vol dans l'espace - © David McNew - Getty Images

Cette fois, SpaceX lancera ses touristes de Cap Canaveral en Floride à bord de sa capsule Crew Dragon, qu'elle a développée pour transporter des astronautes de la Nasa et qui devrait effectuer son premier vol habité dans quelques mois, à une date non encore fixée.

Mais ce vol privé ne s'amarrera pas à l'ISS: Dragon volera en orbite autour de la Terre pendant plusieurs jours, cinq au maximum, dit le président de Space Adventures, Tom Shelley.

"Notre but est d'aller à environ deux à trois fois l'altitude de la station spatiale", poursuit-il, soit 800 à 1.200 kilomètres. Ce qui offrira une vue inédite.

Au plus tôt, la mission aura lieu fin 2021, selon Tom Shelley, mais "le plus probable est au cours de 2022". La capsule pourra accueillir quatre passagers. Conçue pour faire la navette entre la Terre et l'ISS, elle n'est pas prévue pour des séjours longue durée: elle a 9 mètres cubes de volume pressurisé et n'a aucun espace privé pour dormir, se laver, se soulager....

La durée exacte dépendra de ce que voudront les passagers, dit Tom Shelley, en rappelant que le module de commande Apollo, avec lequel les astronautes revenaient de la Lune, était encore plus confiné (6 mètres cube).