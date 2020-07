Six jeux de pistes enchanteurs à faire avec les enfants dans la Vallée des Saveurs

Depuis quelques années déjà, la Maison du Tourisme Condroz-Famenne propose aux familles des ballades-jeux pour découvrir la superbe Vallée des Saveurs . Une chouette idée d’escapade à faire avec les enfants de 5 à 12 ans, en toute autonomie (et dans le super cadre du sud-ouest de la province de Namur ) !

Vous êtes en recherche d’inspiration pour animer vos enfants durant l’été ? Alors vous allez adorer Mes aventures d’Enchanteur ! Il s’agit de 6 "ballades semées d’embûches, d’enquêtes et d’en jeux !" proposées dans la Vallée des Saveurs, qui durent chacune environ 1h30. Pour y jouer, il faudra au préalable se procurer un kit d’apprenti sorcier contenant "des objets qui pourraient s’avérer très précieux si vous rencontrez une méchante sorcière". Et puis hop, c’est parti pour l’une des 6 aventures !

Pas question de fatiguer inutilement les plus petits et de saouler trop vite les plus grands. Chaque aventure est destinée à une fourchette d’âge spécifique.

À Ciney par exemple, l’enquête, destinée aux plus grands (8-12 ans), vous fera rencontrer Marguerite, la célèbre vache qui porte autour de son cou la fameuse recette magique que Condruza, la vilaine sorcière, a volé à l’Enchanteur Olibrus. En revanche, le jeu de piste proposé dans la "forêt enchantée" de Nettinne a été pensé à destination des plus petits (dès 5-6 ans). Ici, pas de méchante sorcière (quoi que…) mais plutôt des petits animaux fabuleux qui vous apprendront l’art de la magie ! La balade dure aussi moins longtemps : 1h au lieu d’1h30 pour éviter de trop fatiguer les petites jambes.

A noter que deux des six balades ne nécessitent pas de " kit d’apprentis sorciers ". Il s’agit de celles proposées à Gesves (pour les 5-6 ans) et à Goesnes (pour les 8-12 ans). Ces ballades-là sont accessibles gratuitement en téléchargeant simplement l’application Mes Aventures d’Enchanteur sur Google Play ou Apple Store.

Voici un petit récapitulatif des aventures proposées :