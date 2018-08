Ryanair va bientôt facturer certains bagages en cabine

Ryanair s'apprête à changer ses règles tarifaires pour les bagages en cabine et promet ainsi de réduire les retards de ses vols.

A partir du 1er novembre, seuls les "clients prioritaires" pourront emporter en cabine deux bagages à main sans surcoût (un sac à main et une valise ou un sac de 10 kg).

Les autres clients ne pourront emporter gratuitement à bord qu'un seul petit sac (et non plus une petite valise à roulettes). Il faudra qu'ils déboursent 8 euros pour leur bagage de 10 kg au moment de la réservation.

Ces nouvelles règles devraient affecter 40% des clients non prioritaires de la compagnie qui voyagent régulièrement avec deux bagages à main.

Cette décision vise à faciliter et à raccourcir la durée d'embarquement et à limiter les retards imputés aux bagages. Ryanair explique que sur certains vols, jusqu'à 120 gros sacs et valises peuvent être étiquetés et mis en soute au moment de l'embarquement, pouvant causer des retards de vol de 25 minutes.

Cette nouvelle politique permet aussi à Ryanair de se rapprocher de celle de son concurrent easyJet, qui avait changé ses règles l'année dernière, permettant à ses voyageurs d'emporter un sac ou une valise de 15 kg à partir de 11,69 euros ou 23 kg à partir de 18,19 euros (ces frais varient selon l'itinéraire choisi, le vol et le moment de la réservation).