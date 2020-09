Retourner ou pas à l'école, dilemme des familles modestes new-yorkaises

Envoyer ses enfants à l’école au risque qu’ils attrapent le coronavirus et infectent une famille sans assurance-santé ? Ou les garder à la maison pour suivre l’école en ligne, au risque de compromettre leur scolarité et d’empêcher leurs parents de travailler ?

Les parents modestes ne peuvent pas non plus compter sur un accès fiable à internet , ni aider eux-mêmes leurs enfants : souvent les aspects techniques les intimident, ils parlent mal l’anglais ou n’ont eux-mêmes pas fini leur scolarité.

Les familles les plus pauvres, souvent noires et immigrées comme celle de Maria, ne peuvent pas se payer le luxe de recourir à des tuteurs privés pour aider avec les cours en ligne, contrairement aux familles aisées, sur-représentées à Manhattan.

Mieux vaut perdre un an que tomber malade

Quelque 37% des familles new-yorkaises ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l’école, y compris des familles modestes, proportionnellement plus touchées par la pandémie en raison d’une plus forte incidence de maladies chroniques et d’une assurance-santé souvent inexistante.

Plus du tiers du 1,1 million d’écoliers new-yorkais suivra donc un enseignement uniquement en ligne, une option offerte par la mairie.

"Je sais qu’à la maison ils n’apprendront pas la même chose, mais il vaut mieux qu’ils perdent un an et soient en bonne santé", a indiqué Marisa Machado, cuisinière au chômage de Brooklyn, qui élève seule trois enfants d’âge scolaire.

La mairie de New York, comme beaucoup d’experts, souligne que l’enseignement présentiel est essentiel tant pour la santé mentale des enfants que pour éviter une aggravation du "fossé" éducatif entre milieux aisés et modestes.

"Une année scolaire perdue a des conséquences directes en termes de revenus" une fois arrivés à l’âge adulte et les plus touchés sont les élèves les plus pauvres, a expliqué Naomi Bardach, pédiatre et professeure de santé publique à l’université de Californie à San Francisco.

"Les effets négatifs sont avérés, sur le plan financier comme sur celui de la santé", a-t-elle souligné.

Reste que la peur du virus est omniprésente dans les quartiers les plus touchés par la pandémie. "La peur est là, les enfants ont peur aussi. Il faut que nous survivions" à la pandémie, explique Miguel Hernandez, employé d’origine mexicaine actuellement au chômage, qui lui non plus ne veut pas envoyer ses trois enfants à l’école.