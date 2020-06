Redu : l’escapade belge idéale pour les amoureux des livres

Et last but not least, Redu est aussi la porte d’entrée de la superbe Grande Forêt de Saint-Hubert ! Deux randonnées balisées de 8 et 6 kilomètres sont d’ailleurs proposées au départ de la place de l’église. Idéal pour un bain de nature après avoir chiné dans les librairies toute la matinée et, pourquoi pas, commencer les premières pages d’un nouveau livre passionnant au beau milieu des arbres.

À noter qu'il est tout à fait possible de dormir et manger à Redu, qui compte 7 hôtels/restaurants !