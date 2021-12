Reconnaissance faciale, réalité virtuelle, cryptomonnaie... Comment l'hôtel se réinvente à l'heure de la digitalisation

Rendre votre séjour plus confortable et vous rassurer en optant pour des échanges sans contact. Après près de deux ans d'activité au ralenti en raison de la crise sanitaire, l'hôtellerie déploie l'artillerie (technologique) lourde pour sortir la tête de l'eau et aborder une nouvelle ère dédiée à mieux personnaliser l'expérience des voyageurs. Au programme de vos vacances : reconnaissance faciale, réalité virtuelle, check-in via smartphone et règlement par cryptomonnaie.