Recharger sa voiture électrique en France : combien ça coûte?

La plupart des utilisateurs de voitures électriques plébiscitent la recharge à domicile. C'est d'autant plus logique que cela coûte bien moins cher que de le faire sur une borne publique. A moins, évidemment, de profiter d'une borne gratuite.

Le coût de la charge d'une voiture électrique dépend avant tout de sa consommation. Plus celle-ci est importante et plus cela reviendra cher de la recharger, sachant que le prix se calcule bien évidemment sur celui du kilowattheure (kWh) d'électricité.