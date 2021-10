Quelles sont les destinations tendances pour voyager en 2022 ?

Si on sait quelles étaient les 20 meilleures villes pour voyager en 2021 (êtes-vous allé dans l'une d'elles cette année?), voici donc les destinations qui seront les plus tendance en 2022.

Après avoir découvert les 10 quartiers les plus cools dans le monde entier (le meilleur de tous serait à Copenhague ), le géant de la réservation d'hébergement Booking.com veut vous surprendre avec des idées de destinations qui sortent réellement de l'ordinaire.

New York ? Déjà vu. Los Angeles ? Tellement cliché. Chicago ? Tendance déjà passée. Atlanta ! Voilà la destination américaine qui devrait faire fureur l'année prochaine lorsque le tourisme abordera une année cruciale pour sa reprise. C'est en tout cas le pari du géant de l'hébergement Booking.com, qui propose huit idées pour sortir des sentiers battus à l'occasion de nos escapades en 2022.

Et si les Etats-Unis n'ont plus de secrets pour vous, Booking.com saura peut-être mieux vous guider en Asie. Alors que la série phénomène "Squid Game" devrait stimuler l'envie de nombre de téléspectateurs à prévoir un voyage en Corée du Sud, ce top 8 innove en matière d'évasion asiatique avec un focus, en deuxième position, sur la deuxième plus grande ville de Taïwan, Taichung.

Situé à un peu plus de deux heures de route de la célèbre Taipei, l'ancien village fondé par des colons chinois devenu cité à près de trois millions d'habitants devrait attirer les touristes curieux pour la richesse de ses temples et son passé captivant.