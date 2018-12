Quelles sont les compagnies aériennes les plus écologiques?

La compagnie charter britannique Tui Airways se classe, avec Air Canada et KLM, en tête d'un nouveau classement mondial 2018 des compagnies aériennes les plus économes en carburant et les moins polluantes.

Pour établir ce classement, l'Atmosfair Airline Index a comparé l'émission de gaz à effets de serre des 190 plus grandes lignes aériennes du monde en s'intéressant notamment à leur bilan carbone. Parmi les facteurs retenus: les modèles d'avions et de moteur, l'utilisation de saumons ou bouts d'aile, le nombre de places assises, la capacité de fret et le taux de remplissage par vol.

Selon l'étude, les émissions de CO2 ont augmenté de 5% dans le monde en 2018, au même rythme que l'augmentation du kilométrage parcouru, de l'ordre de 6%.

Dans la catégorie des vols long-courriers (dont la distance est supérieure à 3.800 km), la compagnie charter Tui Airways, précédemment connue sous le nom de Thomson Airways, s'est hissée en tête du classement avec des performances mesurées à 79 sur 100.

Dix points séparent la lauréate du classement des vols long-courriers de sa dauphine, Air Canada, laquelle obtient un score de 69 points. La compagnie néerlandaise KLM se hisse à la troisième place du podium.

Les compagnies aériennes dotées de flottes récentes et modernisées se taillent la part du lion du classement, les appareils les plus récents comme le Boeing 787-9, l'Airbus A350-900 et l'A320neo étant parmi les plus économes en carburant de l'industrie aéronautique. L'objectif de l'enquête réalisée par Atmosfair est d'aider les voyageurs soucieux de leur bilan carbone à choisir la compagnie aérienne la plus écologique.

"Cela fait longtemps que les conducteurs peuvent s'informer sur les émissions de CO2 d'une voiture avant de l'acheter", note Atmosfair. "En revanche, les gens qui prennent l'avion ne disposent d'aucune information de ce genre au moment de choisir la compagnie aérienne sur laquelle ils vont voler. Notre étude a le mérite de répondre à cette question."

Voici le classement des compagnies aériennes les plus performantes pour les vols long-courriers:

1. Tui Airways

2. Air Canada

3. KLM

4. Avianca

5. Xiamen Airlines

6. LATAM Brasil

7. Air China

8. Delta Airlines

9. Aeroflot

10. Chinese Southern Airlines