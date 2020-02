Quelles compagnies aériennes proposent les meilleurs divertissements à bord?

American Airlines est la plus récréative

American Airlines a remporté la première place du top des "USA Today 10 Best Readers Choice" pour la qualité de son catalogue de divertissements à bord.

Sa force? Proposer des films et séries sur différents types d'appareils (tablette ou smartphone) sans obliger les passagers à commander un accès wifi.

La bibliothèque d'Apple Music est également proposée gratuitement.

USA Today a également sondé ses lecteurs pour connaître les préférences des voyageurs en matière de classe économique, dont le titre est également revenu à American Airlines. Les meilleures classes business et premières classes sont quant à elles japonaises, avec Japan Airlines en tête suivi par All Nippon Airways. Enfin, la compagnie aérienne servant les plateaux-repas les plus appétissants est Air New Zealand.