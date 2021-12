Quelle est la meilleure destination pour s’expatrier ?

Des logements aux coûts abordables, des salaires honorables, une facilité pour s’intégrer et se faire des amis.

Les destinations qui nous font rêver pour voyager ne sont pas toujours les plus adéquates pour songer à une vie d’expatriés. A l’heure où tourner la page de son train-train quotidien en pliant bagage n’est plus un projet inavoué, un classement international soumet de bonnes pistes en pointant les destinations où il sera le plus aisé de s’installer.

Réalisée par le réseau InterNations qui réunit plus de 4 millions d’expatriés, cette analyse prend en compte les facteurs indispensables pour réussir une nouvelle vie loin des siens : la facilité de trouver un logement, de rencontrer des amis et du travail, le coût de la vie, la qualité des transports en commun mais aussi le système des soins de santé, la stabilité politique ou encore le climat.

Pas moins de 12.000 expatriés répartis dans 186 pays et territoires ont été interrogés pour les besoins de cette enquête.