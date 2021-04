Qatar : projet d’un éco-hôtel flottant qui produira toute son électricité

Un hôtel flottant qui devrait produire toute son électricité de manière écologique va voir le jour au Qatar.

On le sait, l’écologie et le tourisme vont difficilement ensemble. L’aspect le plus écologique des voyages, c’est de ne pas en faire du tout. Mais que serait la vie sans un peu d’exotisme et sans pouvoir changer de décor de temps en temps ? Alors on essaie de voyager en train plutôt qu’en avion, on privilégie les endroits respectueux de l’environnement et on soutient les hôtels et autres destinations qui font des efforts pour se rendre plus écologiques.

On se renseigne également parce que les labels de tourisme écologique sont parfois trompeurs puisque l’on peut se retrouver avec un label eco pour un hôtel de Las Vegas plein de pelouses vertes au milieu du désert uniquement parce qu’il a dépensé un peu moins d’eau que l’année précédente (tout en utilisant toujours beaucoup trop d’eau).