Qatar Airways est la meilleure compagnie aérienne du monde?

Successivement première et deuxième en 2018, Singapore Airlines et Qatar Airways échangent leur place dans le nouveau palmarès mondial des meilleures compagnies réalisé par Skytrax (World Airline Awards).

Sans surprise, tant elles trustent le haut de ce type de classement depuis de nombreuses années, les compagnies du moyen-orient et d'Asie ont imposé leur marque lors de l'annonce des World Airlines Awards, considérés comme les oscars de l'aérien. Ceux-ci ont été lancés il y a tout juste vingt ans par le Britannique Skytrax, dont le métier est de récolter les avis des passagers après un voyage en avion. Plus d'une centaine de nationalités composent l'échantillon, qui a permis de dresser, entre septembre 2018 et mai 2019, ce nouveau classement.

Pour la cinquième année, Qatar Airways décroche la première place du podium.

Le transporteur de Doha a aussi remporté le titre régional dans la catégorie Moyen-Orient, devant ses rivales Emirates et Etihad Airways, respectivement deuxième et troisième. Enfin, Qatar Airways a été reconnu pour le confort de sa business class.

De son côté, Singapore Airlines doit désormais se contenter de la deuxième position mais peut se consoler avec le titre de la meilleure première classe au monde. Dans cette catégorie, les Français auront remarqué la présence d'Air France, qui a décroché la médaille de bronze. Par ailleurs, Singapore Airlines emploie le meilleur équipage de cabine du monde.

Au classement général, ANA All Nippon Airways ferme le podium. Au sein du top 10, si l'on remarque l'absence totale de transporteurs américains, une seule compagnie représente le vieux continent: Lufthansa. Les avions bleu et blanc allemands ont été félicités lors de ces World Airlines Awards en s'imposant aussi comme la meilleure compagnie d'Europe, Air France n'arrivant que 8e. Dans la catégorie régionale, Lufthansa a raflé le premier prix pour l'Europe occidentale, devant la Swiss (2e) et Austrian Airlines (3e).

Au classement général, Air France ne brille pas puisqu'elle n'est que 23e, faisant moins bien que Air Asia (20e), la low-cost la mieux placée. Les autres transporteurs à bas coût honorés sont Virgin Australia (25e), Easyjet (37e) ou encore Norwegian (39e).

Du côté du confort, Japan Airlines propose les meilleurs sièges en classe économique tandis que Virgin Atlantic s'impose sur ce point pour la premium economy.