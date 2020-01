Qantas sera la compagnie aérienne la plus sûre en 2020

L'étude annuelle d' Airlineratings.com , qui évalue la sécurité de 405 compagnies aériennes dans le monde, présente les vingt transporteurs qui apparaissent comme les plus sûrs pour partir en vacances. Pour évaluer les risques, le spécialiste prend en compte l'âge de la flotte des compagnies mais aussi les audits effectués par les industriels de l'aérien ou encore des accidents et des incidents survenus par le passé.

La compagnie aérienne australienne assurera les vols les plus sécurisés de la planète en 2020, d'après les perspectives publiées par Airlineratings.com.

Australie et Nouvelle-Zélande en tête

Le score final porte la compagnie nationale de l'Australie au sommet. Par le passé, Qantas avait déjà été présentée comme le transporteur aérien le plus sûr. L'Australie est doublement représentée grâce à son autre compagnie star, Virgin Australia. En deuxième place, on retrouve Air New Zealand, qui avait ponctué la fin d'année dernière avec le titre de meilleure compagnie du monde.

Les compagnies asiatiques et du Moyen-Orient se partagent la suite du classement, à commencer par la taïwanaise Eva Air puis les avions émiratis d'Etihad et ceux de Qatar Airways. Tap Portugal constitue la première compagnie aérienne européenne la plus sûre en 2020.

Du côté des low-cost, Airlineratings.com cite Vueling, JetBlue ou encore Wizz comme les compagnies les plus sûres, sans les distinguer dans un classement.