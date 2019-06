Près des deux tiers des Européens partiront en vacances cet été, mais tous n'auront pas le même budget.

Une étude Cofidis réalisée par l'institut YouGov, démontre que les Européens sont plus nombreux que l'an passé à avoir envie d'être en congés.

Les Européens du sud du vieux continent ont hâte de partir en vacances, plus que l'année dernière. 73% des Portugais, 67% des Espagnols et 66% des Italiens envisagent de prendre des congés lors de la prochaine saison estivale. Des chiffres à comparer aux 58% de Britanniques, 57% de Danois et 55% d'Allemands qui seront aussi concernés. De leur côté, les Français seront 62%, soit onze points de plus qu'en 2018.

Où iront-ils? Le palmarès des destinations plébiscitées pour l'été prochain correspond au tiercé habituel annoncé par les Français dans nombre de sondages. 15% des Européens se rendront en Espagne, 9% en France et autant au Portugal. Toutefois, ces proportions correspondent aux vacanciers qui ont l'intention de partir hors de leur pays d'origine. Car 52% des Espagnols ont prévu de rester dans leur pays, tout comme 51% des Français et 47% des Portugais.

Des congés coûteux pour ceux qui quittent les frontières

Résultat, le budget "vacances" devient plus important pour les personnes qui ne vivent pas dans l'un de ces trois pays, régulièrement favoris pour passer les grandes vacances. Pour preuve, les Britanniques dépenseront 2.117 livres, soit environ 2.440 euros en moyenne (+168 euros par rapport à 2018). Seuls 27% des Allemands envisagent de ne pas quitter les frontières de leur pays. Le coût de leurs congés à l'étranger sera ainsi conséquent, s'élevant en moyenne à 2.060 euros, soit un peu moins que celui des Italiens, à 2.161 euros. On notera en effet que le cas transalpin vaut pour exception dans cette règle puisque l'Italie est généralement dans le top cinq des voyages préférés pour l'été. De leurs côtés, les Français dépenseront 1.765 euros, un budget en baisse de 22 euros par rapport à 2018.

Dans 53% des cas, les Européens remplissent leur bas de laine tout au long de l'année afin de piocher dedans le moment venu.

Les Français sont 55% à procéder ainsi. Deuxième solution: puiser dans ce que l'on utilise d'habitude pour les dépenses courantes (30%). Sinon, 23% des Européens ponctionneront leur épargne de long terme, à l'instar de 20% de Français.

Contracter un crédit à la consommation pour financer ses vacances n'est pas une habitude en Europe. Seuls 4% sont concernés. Les Britanniques font office d'exception, avec 10% d'adeptes. Les habitants du vieux continent préfèrent largement user de bons plans (88%) pour s'offrir un séjour au soleil: 33% anticipent les réservations, 29% partent de préférence en juin ou en septembre et 28% limitent leurs sorties au restaurant.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 10.460 personnes âgées de 18 ans et plus représentatives de la population nationale de chaque pays, à savoir France, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark, Italie, Espagne, Portugal et Pologne, interrogées du 8 au 15 avril 2019.