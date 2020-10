Dans les années 1960, les love hotels ont connu un boom à Hong Kong après avoir été popularisés au Japon . Ces hôtels destinés à des séjours de quelques heures étaient essentiellement utilisés pour avoir des relations sexuelles en toute discrétion. Soixante ans après, la recherche d’intimité est encore plus au cœur des préoccupations de la population à Hong Kong et les love hotels ont retrouvé une nouvelle utilité différente pour la jeune génération.

La recherche de l’intimité même sans sexe

Pourquoi les "love hotels" à Hong Kong ne sont-ils plus des lieux destinés qu'au sexe ? - © Simon Marcus Taplin - Getty Images

Les jeunes sont particulièrement concernés par le manque d’intimité et la solitude. Si les Belges se sentent seuls en raison de la virtualité des relations, les Hongkongais le sont parce qu’ils restent de plus en plus tard chez leurs parents. En effet, d’après les données du gouvernement hongkongais en 2019, neuf personnes sur dix âgées de 15 à 24 ans et six personnes sur dix âgées de 24 à 34 ans vivaient encore chez leurs parents à Hong Kong. La raison est simple. Avec un marché immobilier bien trop cher, les jeunes gens sont souvent économiquement obligés de cohabiter avec leurs parents.

Quand bien même un couple habiterait avec les parents de l’un d’entre eux, le manque de place indéniable empêche alors tout rapprochement physique. La proximité rend les relations amoureuses de tout ordre extrêmement compliquées même pour les couples mariés.

"Certains sont même des couples mariés qui veulent avoir un peu d’intimité le week-end, quand leur maison est bondée", a déclaré Cheng, la propriétaire du love hotel Mongkok à la BBC.

Avec à peu près 300 love hotels à Hong Kong, la nouvelle génération se tourne à présent vers ces endroits pour avoir un semblant d’intimité et se croire presque dans leur propre appartement. Une nouvelle tendance de love hotel a commencé à émerger proposant un check-in à distance, à l’avance et avec des chambres équipées de télévision, de services de streaming ou encore d’une cuisine et d’une baignoire. Les jeunes Hongkongais cherchent désormais à passer du temps avec leur moitié mais pas seulement pour une relation intime. "Ils incluent Netflix ou des jeux vidéo dans la chambre pour que les couples puissent profiter du temps ensemble. Si on va dans un love hotel traditionnel, on ne peut regarder Netflix que sur notre téléphone. Ces hôtels offrent un espace privé où un couple peut se sentir chez lui", a confié Wayne, 26 ans, à la BBC.