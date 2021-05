Portugal : découvrez le plus long pont suspendu pour piétons au monde

Le plus long pont suspendu pour piétons a ouvert récemment et il n’est pas en Chine mais dans un pays bien plus proche : le Portugal. Plus précisément, à 80 km à l’est de Porto. Il vous faudra une voiture et 1h30 pour vous y rendre et vivre l’expérience d’une vie !

Alors que le Portugal entame son déconfinement interne, le pays reste bien fermé aux touristes qui ne pourront pas profiter de cette nouvelle attraction qui donne pourtant très envie.

Située dans le géoparc d’Arouca dans le nord du Portugal, cette région vallonnée était déjà un repère pour les randonneurs et amateurs de sensation de vertige. Le pont suspendu chevauche la vallée de la rivière Paiva et offre une perspective incroyable sur les environs protégés par l’Unesco (c’est dire si ça vaut la peine).