Plus de 3.000 km de nouvelles pistes cyclables vont être construits en Roumanie.

Le gouvernement roumain soutient à hauteur de 120 millions d'euros le programme de développement du vélo en Roumanie, qui passe par toujours plus de pistes cyclables, davantage de structures adaptées et une législation actualisée.

Au total, jusqu'à 3.000 km de pistes pourraient ainsi être prochainement construits, dont une partie consacrée à EuroVelo , un réseau européen regroupant 17 grands itinéraires cyclables qui traversent le continent. Il est géré par la fédération européenne des cyclistes (ECF) et totalise à ce jour plus de 90.000 km.

La loi et les financements devront accompagner cette mutation

L'idée est aussi de revoir la législation en vigueur afin de l'adapter aux nouvelles formes de mobilités, notamment en ce qui concerne les normes de signalisation et le cadre législatif des pistes cyclables.



Tous ces investissements ont pour but de réduire les émissions de CO2 et d'améliorer la qualité de l'air et de vie des grandes agglomérations du pays, tout en participant, si possible, à l'essor du tourisme.