Passez une nuit dans le plus haut Airbnb d’Europe sur le Mont Blanc. © Courtesy of Airbnb

Après plus d’un an de fermeture, les stations de ski rouvrent leurs pistes. L’occasion de passer une nuit d’exception dans le plus haut téléphérique d’Europe situé à la frontière italo-française et à 3500 mètres d’altitude. La championne du monde de ski alpin et médaillée olympique Federica Brignone accueillera ceux qui auront réservé.

Le Mont Blanc pour vous tout seul !

Vous rêvez de retrouver les pistes, fermées depuis plus d’un an pour cause de Covid ? Alors réjouissez-vous : la plus haute station de téléphérique d’Europe propose un séjour en partenariat avec Airbnb pour une nuit inoubliable. Le logement est situé à 3500 m d’altitude sur le massif du Mont Blanc, qui culmine à 4808 m. Vous pourrez passer la nuit du 27 novembre dans la station de téléphérique futuriste de la pointe Helbronner, transfigurée pour accueillir les heureux visiteurs. Les hôtes pourront profiter d’une remontée à bord du téléphérique Mont Blanc Courmayeur une heure avant l’ouverture officielle de la saison de ski. Ils auront également la possibilité de descendre en exclusivité les pistes avant le lancement officiel de la saison.

Spectacle grandiose et environnement design