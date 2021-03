Pâques dans le monde : iguane en hot-dog, crucifixion réelle ou soupe de tripes !

S'habiller en vieille dame, foulard autour de la tête et taches de rousseur sur les joues, c'est ainsi qu'on célèbre Pâques dans les pays nordiques. Les enfants accessoirisent judicieusement leur tenue d'un balai, pour la crédibilité, et d'un panier, pour conserver les bonbons durement récoltés de porte à porte dans ce qui ressemble à une Halloween printanière.

Turlututu chapeau pointu en Espagne

Iguane en hot-dog, crucifixion réelle ou soupe de tripes : comment fête-t-on Pâques dans le monde ?

On ne rigole pas avec la Semaine sainte dans la péninsule ibérique. Toute l'Espagne célèbre avec ferveur la "Semana Santa", la plus importante du calendrier religieux. Et il n'est pas rare de croiser, lors de processions, des pénitents coiffés de capirotes, des bonnets bleus très hauts et pointus.

Les Espagnols préfèrent à nos œufs et cloches des desserts frits comme les "torrijas", sorte de pain perdu, ou les "buñuelos de viento", des petits beignets parfois fourrés à la crème.