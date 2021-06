Paillettes et biceps: le catch "made in USA" veut percer en Chine

Le catch à l'américaine fait de plus en plus parler de lui en Chine ! À la découverte de cette nouvelle tendance...

© AFP or licensors

Alberto Curry, catcheur américain de 31 ans plus connu sous le nom de ring "Zombie Dragon", est l'un de ces missionnaires de la discipline qui espère conquérir le pays le plus peuplé du monde et ses 1,4 milliard d'habitants.

"Aux États-Unis, le catch pro est partout. Le marché est ultra-saturé. C'est juste trop. Mais en Chine, c'est très nouveau et beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler"

"Une fois que les spectateurs découvrent les personnages, les costumes et tout ça, ils se prennent vraiment au jeu."