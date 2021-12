Où allez en Europe pour trouver de la neige à coup sûr ?

Si vous avez toujours rêvé de déballer vos cadeaux de Noël devant un paysage enneigé, ce n'est pas en Finlande ou en Suède qu'il faut planifier vos vacances, mais en Estonie.

La capitale, Tallinn, est en effet la ville la plus enneigée d'Europe avec pas moins de 20,5 jours de neige par mois (d'hiver).

On a coutume de penser à la Scandinavie - à juste titre, pour représenter un Noël idéal, rythmé par les chutes de neige. Pourtant, lorsque l'on analyse les bulletins météo compilés depuis 2009 par World Weather Online afin de repérer les endroits où il a le plus neigé en Europe, on se rend compte que ce sont les Etats baltes qui sont le plus servis. Le moteur de recherche de locations de vacances Holidu.fr a épluché les données météorologiques de 500 villes du vieux continent, parmi les plus populaires. Le nombre moyen de jours de neige chaque mois entre décembre et mars a ensuite été calculé.