Oseriez-vous dormir à 365 mètres du sol dans le plus haut hôtel du monde ?

Bien que la pandémie de coronavirus ait provoqué des ravages dans l’industrie hôtelière, The First Group va de l’avant avec la construction du 'Ciel Hotel' à Dubaï Marina.

Les équipements et installations des clients comprendront un observatoire et un salon au 81e étage, ainsi qu’une 'Sky Terrace' sur le toit, qui donnera aux clients l’occasion de découvrir la vue panoramique sur la célèbre ligne d’horizon de Dubaï, le Palm Jumeirah et le golfe Persique.

Plus de 11.800 mètres cubes de béton et plus de 3000 tonnes d’acier seront utilisés pour construire les fondations de l’hôtel de luxe, décrit par The First Group comme "l’hôtel le plus haut du monde".

"Ciel établira une nouvelle référence en matière de conception innovante dans les bâtiments de très grande hauteur, non seulement à Dubaï, mais dans le monde entier. Ce projet historique deviendra un ajout passionnant à la célèbre ligne d’horizon de la marina de Dubaï", Yahya Jan, président et directeur de la conception de NORR, commenté dans une déclaration.

Cet hôtel est sur le point de détrôner le Gevora de 356 mètres de haut sur la route Shaikh Zayed de Dubaï, qui est actuellement le plus haut hôtel du monde avec 75 étages.

Ciel devrait accueillir ses premiers clients en 2023.