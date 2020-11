Optimiser les jours fériés 2021 : 55 jours de congé en posant vos 26 jours légaux

L’année 2020 n’aura pas été la plus belle année pour les voyages et la découverte de nouveaux paysages. Qu’à cela ne tienne, 2021 sera notre année (on peut toujours espérer). Comment donc optimiser les jours fériés de 2021 pour avoir le plus de congés ?

Si la planète entière est confinée, déconfinée et reconfinée depuis le mois de mars, le rêve de pouvoir reprendre la route et se remettre à voyager est à portée de main quand on voit l’avancée mondiale sur la création d’un vaccin contre le coronavirus.

Les destinations mondiales sont déjà en train de relancer le tourisme pour ne pas rater le coche et le National Geographic a déjà proposé 25 destinations intéressantes et dépaysantes à (re)découvrir en 2021.

Mais maintenant que l’on a la liste de toutes ces belles destinations qu’on aimerait visiter l’année prochaine, qu’en est-il des congés ? La Belgique est un des pays les moins généreux en Europe en nombre de jours de congé légaux (20) et, même si la plupart des employeurs proposent 26 jours minimum, il est intéressant de les optimiser au mieux pour pouvoir augmenter le total de congé.

Voici comment optimiser les jours fériés de 2021 pour avoir le plus de congés et transformer 26 jours en 55 jours off :

Janvier

1 jour pour 4 : le lundi 4 janvier pour un week-end de 4 jours.

Avril

4 jours pour 9 : du 6 au 9 avril pour profiter du lundi 5 qui est férié (Lundi de Pâques).

Mai

9 jours pour 17 jours : le jeudi 13 et le lundi 24 sont fériés, en posant le vendredi 14 et la semaine qui suit, vous aurez 17 jours de congé pour seulement 9 posés.

Juillet

4 jours pour 9 : le 21 juillet tombe un mercredi, en prenant les 4 autres jours de la semaine, vous aurez 9 jours d’affilée.

Novembre

8 jours pour 16 jours : le 1er novembre et le 11 novembre tombent tous les deux des jours de semaine et permettent de prendre les 4 autres jours de chaque semaine pour faire au total 16 jours de congé d’affilée.