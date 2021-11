Optimiser les jours de congé en 2022 : 51 jours de congé en posant 22 jours légaux

Quelles sont les dates à poser pour optimiser ses jours de congé en 2022 ?

Comme chaque fin d’année, il fait gris, il fait froid, la lumière baisse… alors en pleine déprime saisonnière, on rêve de soleil, de douceur et de vacances. C’est le bon moment pour déjà organiser les congés de l’année prochaine pour pouvoir anticiper et réserver de beaux voyages pas trop cher. Même si depuis mars 2020 il est difficile de prévoir ces vacances à l’avance, les Belges ont d’ailleurs tendance à réserver leurs voyages de plus en plus tard, vous pourrez peut-être pratiquer le trip stacking qui consiste à réserver plusieurs voyages en croisant les doigts que le plus beau soit réalisable, sinon on se consolera avec un plus petit, moins loin !

Première chose à faire, jeter un coup d’œil sur les jours fériés légaux en Belgique :

Nouvel An : samedi 1er janvier 2022

Lundi de Pâques : lundi 18 avril 2022

Fête du Travail : dimanche 1er mai 2022

Ascension : jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022

Fête nationale : jeudi 21 juillet 2022

Assomption : lundi 15 août 2022

Toussaint : mardi 1er novembre 2022

Jour de l’Armistice : vendredi 11 novembre 2022

Noël : dimanche 25 décembre 2022

Ensuite, essayer de rentabiliser au maximum ces jours fériés. Voici les dates à poser pour optimiser ses jours de congé en 2022 et partir le plus possible (ou se reposer, c’est très bien aussi).

Avril : 4 jours pour en avoir 9

En posant du mardi 19 au vendredi 22 avril, vous aurez congé du 16 au 24, week-end compris.

Mai : 1 jour pour en avoir 4

En posant le vendredi 27 mai, vous aurez congé du 26 au 29, week-end compris.

Juin : 4 jours pour en avoir 9

En posant du mardi 7 au vendredi 10 juin, vous aurez congé du 4 au 12, week-end compris.

Juillet : 1 jour pour en avoir 4

En posant le vendredi 22 juillet, vous aurez congé du 21 au 24, week-end compris.

Août : 4 jours pour en avoir 9

En posant du mardi 16 au vendredi 19 août, vous aurez congé du 13 au 21, week-end compris.

Novembre : 8 jours pour en avoir 16

En posant le lundi 31 octobre, du mercredi 2 au vendredi 4 novembre puis du lundi 7 novembre au jeudi 10, vous aurez congé du 29 octobre au 13 novembre, week-end compris.

Total : 22 jours pour en avoir 51

Alors, on réserve déjà ses vacances ?