Nostalgiques d'un vol long-courrier ? Montez à bord d'un avion virtuel pour revivre tous les moments-clés

Voyager dans un espace de moins d’un mètre carré, entendre un bébé qui pleure, observer le va-et-vient des hôtesses de l’air et vous réjouir de recevoir un plateau-repas au goût plus que douteux… En ces temps de Covid-19, vous voilà envahi par la nostalgie d’un vol long-courrier.

Un jeu qui reproduit toutes les facettes d’un trajet en avion, même les turbulences, s’apprête à sortir sur PC et Mac.

Rien ne manque, pas même les consignes de sécurité. Et que serait un vol long-courrier sans les zones de turbulence ou un bébé qui ne cesse de pleurer au moment même où l’on parvient à s’endormir malgré le torticolis ? Au cours de cette crise sanitaire, si l’on a bien pris conscience de l’impact environnemental du transport aérien et que nos voyages ne seront plus jamais comme avant, il faut avouer que le passage à l’aéroport peut nous manquer. Alors que la honte de monter dans l’avion prenait de l’ampleur avant le coronavirus – défini même par un néologisme, le "flight shaming", voici le phénomène du "flight nostalgia", au point qu’un jeu vidéo recrée toute l’expérience d’un vol.

Ce nouveau genre de simulateur, baptisé Airplane Mode, permet de vivre un voyage de six heures, soit un Bruxelles-New York, au cours duquel on peut se lancer un film, fermer le hublot – sinon l’ouvrir pour observer les nuages, demander son plateau-repas, etc. On est assis en classe économique, et non dans le poste de pilotage comme c’est généralement le cas dans les jeux vidéos de ce type.

On ne connaît pas encore la date de lancement ni le prix.