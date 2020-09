Nom de Zeus, un bar "Retour vers le futur" a ouvert ses portes !

Remontez le temps et oubliez le Covid-19 en trinquant dans un bar à l’effigie des héros de "Retour vers le futur". Fans de ce film culte des années 80, on parie que vous en rêvez !

Dans ce pub situé précisément à Fort Worth, on s’attable pour commander à boire et notamment des cocktails comme ce Martini McFly, une recette de Old Fashioned servi dans un verre à Martini. On peut aussi commander un Gigawatt, à base de curaçao, tequila et rhum. L’adresse baptisée McFly’s Pub rend même hommage à l’acteur qui aurait du jouer le rôle à la place de Michael J. Fox, Eric Stoltz.

Cependant, en temps de Covid-19, remonter le fil du passé a une autre saveur. Les clients peuvent en effet consommer uniquement dans le patio du bar, en gardant leur masque à proximité, sinon… commander à emporter. Nom de Zeus !