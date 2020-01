Michelin prescrit vos trois prochaines destinations de vacances pour cet été

Dans son palmarès 2020, le guide Michelin met à l'honneur les régions françaises, et plus particulièrement des destinations qui composent naturellement nos vacances ensoleillées. L'atout gastronomique de ces pied-à-terre ne sera qu'une bonne raison de plus de les choisir pour prendre congé. Du littoral atlantique jusqu'aux allées d'oliviers des Baux-de-Provence, voici l'itinéraire de votre prochain été.

Le Bassin d'Arcachon

Dune du Pilat - © GonzDdL / 500px - Getty Images/500px

Le Skiff Club**

Alors que bon nombre de prescripteurs attendaient les honneurs rendus à l'Alsace, c'est en fait le littoral Atlantique qui a bénéficié d'une belle mise en lumière dans le palmarès du guide Michelin 2020. Bibendum a rappelé que l'on mangeait avec goût dans le Bassin d'Arcachon, et notamment au Pyla-sur-Mer, au Skiff Club. Désignée par Philippe Starck, la table nouvellement deux étoiles de Stéphane Carrade largue les amarres d'une expérience culinaire idéale avant d'affronter la montée de la Dune du Pilat. Le monstre de sable (la plus haute d'Europe) s'offre en effet à moins de 4 km à pied. Un million et demi de courageux viennent gravir ses 110 mètres de haut. Un itinéraire au sein du Bassin d'Arcachon comprend souvent une approche du Banc d'Arguin, qui abrite une zone protégée pour sa faune et sa flore. On y accède par navettes. De là, on s'aperçoit de la grandeur de la Dune du Pilat, à moins que les vacanciers ne soient amateurs d'autres plaisirs nautiques comme le stand-up paddle ou la voile. Quant aux autres qui préfèrent échapper parfois à l'eau de mer, le lac de Cazaux et son eau douce constituent une alternative de taille, déjà bien connue des habitants du coin.