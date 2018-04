Mariage du Prince Harry et Meghan Markle: les 4 lieux incontournables que l'on aura envie de (re)visiter

C'est l'événement de ce printemps : l'union de l'actrice américaine Meghan Markle et du Prince Harry. Programmé le 19 mai prochain, le rendez-vous est déjà surnommé "l'autre mariage du siècle", en référence à celui de Kate Middleton et du Prince William en 2011

Si les noces du frère cadet seront privées, elles n'en généreront pas moins de curiosité. Focus sur les lieux emblématiques de ces réjouissances royales, qui devraient donner des envies de voyages...

La chapelle St-George

Meghan Makle et le Prince Harry se diront oui dans la chapelle historique du Château de Windsor, située à une heure de route de Londres, à midi, le samedi 19 mai. D'habitude, les familles britanniques célèbrent les unions durant la semaine. Les deux tourtereaux échangeront leurs voeux devant l'archevêque de Canterbury, qui dirigera un service de 45 minutes.

800 personnes sont attendues dans cette chapelle du XVe siècle, pour assister au mariage. Par comparaison, l'abbaye de Westminster, dans le cœur de Londres, qui avait été le théâtre du mariage de Kate et William en 2011, en a accueilli 2.200. Le passé de la chapelle n'en est pas moins chargé d'Histoire puisque celle-ci abrite la sépulture de dix monarques britanniques, dont l'iconique Henry VIII, ou celle de la reine mère. Habituellement, les touristes peuvent pénétrer les lieux pour juger de son Histoire et de sa splendeur, lors d'une visite du Château de Windsor.

La sortie de la chapelle devrait générer de nombreux clichés officiels puisque les jeunes mariés échangeront leur baiser tant attendu. Que les fans soient prévenus, la cérémonie étant privée (aucune personnalité politique, pas même Therasa May, Premier Ministre du Royaume-Uni, ou Barack Obama, ex-Président des Etats-Unis, avec qui le Prince Harry s'est noué d'amitié, ne seront présents), Meghan et Harry n'offriront pas au public ce baiser solennel au balcon de Buckingham Palace.

Le Château de Windsor

Après la cérémonie, Meghan - qui viendra d'adopter le titre de Duchesse de Sussex - et le Prince Harry monteront à bord d'une calèche pour effectuer un tour de la ville de Windsor. Ils rejoindront ensuite le château, qui appartient à la famille royale depuis plus de mille ans. Si certains disent que Harry ne bénéficie pas du même traitement que son aîné, le Prince William, compte tenu de son rang, le Château de Windsor constitue pourtant un symbole fort pour la couronne britannique. D'abord, il est le refuge préféré de la Reine Elizabeth II. Celle-ci y a passé son enfance. Les membres de la famille royale s'y abritèrent aussi durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est le plus vieux château encore habité au monde! Preuve de son attrait, plus de 1,5 million de visiteurs s'y pressent chaque année. La visite est ouverte toute l'année.

Frogmore House

Les jeunes mariés participeront à deux réceptions après la cérémonie. La Reine prendra la tête d'un premier service dans l'après-midi à St-George's Hall, qui reçoit d'habitude des dîners d'Etat. Le couple retrouvera ensuite Frogmore House, où ils ont posé pour la photo officielle de l'annonce de leurs fiançailles. C'est le Prince Charles qui sera le maître de maison. Le domaine appartient à la couronne d'Angleterre depuis 1792. Le roi George VI et sa femme, parents d'Elizabeth II, y passèrent leur lune de miel. Les curieux pourront découvrir les lieux où se déroulera le "dîner de l'année". Frogmore House est ouvert à la visite uniquement trois jours au printemps et durant le mois d'août. Mais une réservation au préalable est indispensable (et il reste très peu de dates disponibles). Pour ce faire, il faut constituer un groupe d'au moins quinze personnes.

Safari en Namibie

Culture du pari oblige au pays de sa Majesté, les spéculations vont bon train quant à la destination du voyage de noces de Meghan Markle et du Prince Harry. D'après les toutes dernières rumeurs, le couple s'envolerait pour l'Afrique de l'Ouest et participerait à un safari en Namibie. Pays voisin, le Botswana, destination tendance ces dernières années, a été un temps évoqué. Les tourtereaux devraient vadrouiller de lodge en lodge pour échapper aux paparazzi. Ils découvriront les dunes les plus hautes du monde. Le Parc national d'Etosha devrait être un passage obligé, étant l'une des réserves naturelles les plus importantes de Namibie. Dans un paysage lunaire aride, les voyageurs sont souvent invités à observer la faune au lever ou au coucher du soleil, notamment dans le cadre d'un désert de sel de 5.000 km2. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Namibie ne se découvre pas uniquement à travers sa plaine sauvage, ses littoraux sont aussi des étapes incontournables. Swakopumund est la station balnéaire la plus célèbre.