Location avec piscine : l’incontournable de l’été qui se paye au prix fort

Les Belges vont partir en vacances en France cette année et, pour profiter en famille ou entre amis de la saison estivale, ils misent sur la villa avec piscine, quitte à payer le prix fort. Bien que le tourisme domestique soit la grande tendance de 2021, notre pays est peut-être un peu petit et les beautés de la France nous ont tous un peu manqué.

Le taux d’occupation des villas de 6 à 10 personnes crève le plafond. Selon le site de locations saisonnières Likibu, il est supérieur à 80% en moyenne sur l’ensemble du territoire (pour la deuxième semaine d’août) et à 88% pour les résidences avec piscine. Face à la demande accrue, les prix sont aussi plus élevés.

Du simple au double ou au triple pour les maisons avec villa

Pour une villa avec piscine (de 6 à 10 personnes) dans les Alpes-Maritimes, il faudra compter 3584 € en moyenne pour la deuxième semaine du mois d’août, contre 1680 € pour une maison simple. L’étude précise que cet écart se retrouve dans toutes les régions, sans exception. En Corse du Sud, une villa se loue 3458 € avec piscine, versus 1603 € sans. Dans le Vaucluse, c’est 2128 € versus 959 €. Et même dans le Nord où il faudra débourser 2079 € versus 903 €.

Une tendance observée aussi dans les terres

On pourrait penser que cette tendance ne touche que les départements du littoral. Or, la présence d’une piscine fait exploser le score de désirabilité d’une maison dans les terres, avec un taux d’occupation supérieur de 10 à 20 points que la moyenne des maisons. On observe cette tendance dans le Grand Est, le Centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France.

Pour autant, ce sont toujours les départements côtiers qui sont les plus prisés, comme la Corse du Sud ou les Pyrénées-Atlantiques.