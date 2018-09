Les voyageurs de nationalité américaine ont le plus pris l'avion en 2017

De nouvelles statistiques sur le transport aérien montrent que les Américains sont les passagers qui ont le plus voyagé en 2017. Ils ont représenté près de 19% du trafic aérien mondial classé par nationalité et non par pays d'origine.

Le dernier rapport en date de l'International Air Transport Association, basée à Montréal, montre que le nombre de passagers total a dépassé les 4 milliards pour la première fois l'année dernière, marquant une progression de 7% par rapport à 2016, soit 280 millions de voyages supplémentaires en avion.

Les auteurs du rapport expliquent cette progression par une amélioration des conditions économiques mondiales et par des tarifs moyens de billets à la baisse.

A partir de ces données, les analystes ont aussi détaillé le trafic aérien par nationalité pour les vols internationaux et domestiques.

Les voyageurs de nationalité américaine arrivent en tête de ce classement avec 632 millions de passagers en 2017, représentant près de 19% des voyageurs mondiaux, suivis par les Chinois (555 millions), les Indiens (161,5 millions), les Britanniques (147 millions) et les Allemands (114 millions).

Les résultats restent inchangés du côté des classements par régions. En effet, les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique ont transporté le plus grand nombre de passagers l'année dernière, représentant 36% de la part de marché mondiale avec 1,5 milliard de passagers. Ce chiffre est aussi en progression: plus 11% en comparaison avec 2016. Après l'Asie-Pacifique, on trouve l'Europe puis l'Amérique du Nord.

Les compagnies aériennes américaines ont aussi dominé le classement en nombre de passagers: American Airlines arrive en tête avec 324 millions de voyageurs, devant Delta Air Lines, United Airlines, Emirates et Southwest Airlines.

Les itinéraires les plus prisés de l'année 2017 se concentraient une fois de plus en Asie, le plus populaire étant celui reliant Hong Kong et Taipei, devant Jakarta-Singapour et Bangkok-Hong Kong.