Les plus belles décos d'Halloween aux USA

S’il y a bien un pays où on ne rigole pas avec cette fête, ce sont les Etats-Unis ! Les maisons se décorent du sol au plafond et du toit au jardin. Faisons un tour des décorations Halloween les plus impressionnantes aux USA (à travers Instagram parce qu’on ne peut pas trop voyager).

De la Californie à New York en passant par le Conecticut et la région de Washington, le coronavirus n’aura pas empêché ces fans d’Halloween de mettre les petits plats dans les grands ou plutôt les grosses araignées dans les citrouilles !