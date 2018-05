Les parcs d'attractions Disney continuent de dominer le monde

Les parcs d'attraction estampillés Disney dominent un nouveau classement des parcs les plus visités de l'année 2017. Le Magic Kingdom de Walt Disney World en Floride arrive en tête.

L'Asie, moteur de la croissance des parcs d'attraction

L'année dernière, 20,45 millions de personnes ont passé les portes du Magic Kingdom, qui devance le Disneyland de Californie et celui de Tokyo, respectivement en deuxième et troisième place de ce classement.

A l'échelle planétaire, les chiffres ont largement été dopés par la fréquentation des parcs en Chine, elle a augmenté de près de 9% chez les grands groupes en 2017, comme le rapporte le Theme Index and Museum Index, publié par la Themed Entertainment Association et AECOM.

Plus concrètement, on dénombre près de 500 millions d'entrées dans les grands parcs à travers le monde.

Rien qu'en Chine, les entrées ont augmenté de près de 20%, en grande partie grâce à l'inauguration de Shanghai Disneyland, qui fêtait sa première année d'ouverture en 2017.

Même si l'Amérique du Nord est considérée comme un marché mature, elle a tout de même enregistré une progression de 2,3% de ses visiteurs, dépassant la barre des 150 millions pour la première fois.

Les fréquentations en hausse en France

Alors que le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie ont enregistré des résultats moyens, les auteurs du rapport notent que les parcs en France ont su tirer leur épingle du jeu en 2017. En effet, le Parc Astérix a enregistré une progression de 8% de ses visites, notamment grâce à de nouveaux investissements et de nouvelles chambres d'hôtel.

Disneyland Paris, qui a organisé de nombreux événements pour fêter son 25ème anniversaire en 2017, et le Puy du Fou ont enregistré une progression honorable l'année dernière.

Voici les parcs d'attractions les plus visités au monde en 2017:

1. Magic Kingdom at Walt Disney World, Orlando (Etats-Unis)

2. Disneyland, Anaheim (Etats-Unis)

3. Tokyo Disneyland (Japon)

4. Universal Studios Japan, Osaka (Japon)

5. Tokyo Disneysea, Tokyo (Japon)

6. Disney's Animal Kingdom at Walt Disney World, Orlando (Etats-Unis)

7. Epcot at Walt Disney World, Orlando (Etats-Unis)

8. Shanghai Disneyland (Chine)

9. Disney's Hollywood Studios at Walt Disney World, Orlando (Etats-Unis)

10. Universal Studios at Universal Orlando (Etats-Unis)